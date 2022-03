Ana Garcia Martins partilhou esta sexta-feira uma imagem onde se mostra nos bastidores do novo programa da TVI, que irá apresentar ao lado de Gilmário Vemba. A digital influencer, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', mostrou o look arrojado que irá usar num dos episódios do formato.

'Pipoca' mostra-se arrasadora com um vestido cor-de-rosa que se destaca por ter um super decote, sobre o qual nem mesmo Ana resistiu a fazer uma piada.

"Nós as três estamos a adorar fazer o 'Betclic Mano a Mano'", lê-se na legenda das imagens.

Leia Também: 'Pipoca' e Gilmário Vemba apresentam novo programa de comédia da TVI