Mãe de duas crianças, Ana Garcia Martins (também conhecida como A Pipoca Mais Doce) chamou a atenção dos seguidores para a importância da vacinação na época gripal numa publicação no Instagram realizada esta sexta-feira.

"Pronto, é desta, o outono chegou de vez. Estivemos muito tempo em negação, mas os dias de chuva das últimas semanas só vieram provar que já não há volta a dar e temos mesmo de tirar tudo o que é malhas e casacões dos armários, que já começa a ficar fresco. E fresco é sinónimo de quê? Constipações, gripes e outras coisas que tais. Já vos falei da vacinação oral para os miúdos, que acaba por ser um reforço extra para o sistema imunitário, porque ajuda a prevenir infecções respiratórias e a proteger contra vírus e bactérias", começou por escrever.

E alertou: "Como este ano, mais do que nunca, há que evitar tudo quanto é bichezas, cheira-me que cá em casa vamos acabar todos por fazer a vacinação oral, para proteger não só os miúdos mas toda a família. Mesmo que não tenhamos recomendação para fazer a vacina da gripe, não significa que não possamos optar pela vacinação oral".

Recorde-se que a comentadora do 'Big Brother' é mãe de Mateus, de sete anos, e de Benedita, de dois, ambos frutos do casamento com Ricardo Martins Pereira.

