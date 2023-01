Depois de ter feito um novo desabafo sobre a forma como gere as suas finanças, Bárbara Norton de Matos voltou às redes sociais para clarificar o que havia dito, já que terá sido mal interpretada por alguns seguidores.

"Quero responder a uma data de mensagens que tenho recebido de pessoas que estão preocupadas comigo por aquilo que têm visto nas notícias e que não sabem se eu estou a passar realmente dificuldades", começou por fazer notar a atriz.

Bárbara diz que considera até "um pouco ofensivo" que o digam, tendo em conta que há outras pessoas que podem, de facto, estar a passar por essas mesmas dificuldades.

"Está tudo bem. Não sou rica, nem nada que se pareça, sou uma pessoa normal, mãe solteira com duas filhas e estou a gerir as minhas finanças da melhor forma perante a situação económica do nosso país", acrescentou a artista.

Importa lembrar que, recentemente, Bárbara Norton de Matos arrendou um quarto na sua casa a uma outra pessoa, deixou de fumar e "despediu a empresa" que fazia a limpeza da sua casa, tudo isto para conseguir poupar algum dinheiro.

