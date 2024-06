A 51.ª edição do Daytime Emmy Awards decorreu na sexta-feira, dia 7 de junho, em Los Angeles, e juntou várias estrelas de novelas e talk shows internacionais.

A passadeira vermelha 'encheu-se', como seria de esperar, de muitas celebridades e foram várias as escolhas no que ao look diz respeito.

Veja na galeria algumas das estrelas internacionais que não faltaram ao evento e os respetivos visuais.

