Ainda só está disponível o primeiro episódio de 'The House of the Dragon' mas a vida de Milly Alcock, que integra o elenco da série, já mudou por completo.

Antes de participar na trama que faz parte do aclamado universo de 'Game of Thrones', a jovem atriz de 22 anos ganhava a vida a lavar pratos num restaurante, contou a própria ao Daily Mail.

Milly revelou ainda que dormia no sótão da mãe e que não estava à espera de conseguir um papel tão importante como este.

A artista, na mesma entrevista, confessou qual foi a sua reação quando recebeu a notícia de que tinha sido escolhida para interpretar Rhaenyra Targaryen. "Congelei, respirei fundo e perguntei à minha amiga se ela tinha vinho. Depois liguei à minha mãe", disse.

