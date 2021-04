Ricardo Castro foi convidado no 'Dois às 10' na manhã desta terça-feira, dia 27, para falar sobre a drástica perda de peso que continua a inspirar outros doentes de obesidade. Mas não ficou por aqui: O ator acabou por abordar outros temas sensíveis da sua vida, nomeadamente a fase da adolescência em que teve a mãe aos seus cuidados.

"A minha família estava dividida, pais separados. A minha mãe tinha muitos problemas psicológicos e psiquiátricos e eu fiquei a cuidar dela. Era difícil", desabafou, acrescentado que "na escola sempre teve boas notas" e "sempre foi bom naquilo que fez".

Por outro lado, o peso dos problemas de saúde da mãe contribuiu para que ganhasse peso e se tornasse introvertido. "Quando vives com uma mãe completamente depressiva, sem atividade, ficas gordo em casa, ficam ali a enterrar-se um ao outro. [...] Na altura não tive hipótese, tive de cuidar dela. Mas não me arrependo de nada disso".

Foi então que Ricardo Castro encontrou o teatro, o 'escape' perfeito à realidade cinzenta e que diz ter sido a sua "salvação". "Era um Ricardo na escola e outro em casa. Nunca convidei amigos para casa pela minha situação, não iam compreender. Era um mundo à parte. Libertei-me com o teatro. O teatro salvou-me", frisou.

Ricardo referiu ainda que a mãe "detestava" a sua paixão pelas artes e desdenhava do seu talento. "A minha mãe dizia: 'Vais acabar na rua a cheirar a fogueira, agarrado aos cães'. A ideia da minha mãe era que os artistas eram todos uns desgraçados. Dizia-me que era gordo e não tinha aspeto televisivo", recordou.

Por outro lado, encontrou no pai a motivação necessária para seguir o sonho da representação. "O meu pai dizia-me: Queres teatro, vais para a escola do Carlos Avilez. Com todos os defeitos que o meu pai tinha, por causa da doença dele [alcoolismo], dizia-me para estudar para não ser um 'ator com jeito'", rematou.

