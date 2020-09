O ator brasileiro Miguel Falabella tem aproveitado a quarentena para escrever e decidiu inspirar-se nas suas origens.

"Estou a escrever a história da minha família. Descobri detalhes de uma passagem trágica. A minha avó teve a mãe e a tia assassinadas. Ela tinha apenas quatro anos quando estava a brincar no jardim e viu a mãe a cair morta ao seu lado. Ela lembrava muito bem da avó dela a gritar, desesperada, porque tinha perdido duas filhas num golpe só", começou por dizer no direto que fez com Maria Zilda no Instagram.

"Virou até manchete no jornal da época: Tragédia no Rio Comprido, cafetão mata amante e irmã. Acho que elas eram do babado, porque na minha família só tem gente do palco e do babado", acrescentou, como cita o jornal Extra.

Esta história, que aconteceu em 1912, é apenas um dos muitos episódios recordados pelo ator neste novo projeto, intitulado 'O Sagrado Coração'.

"Descobri que, da parte do meu pai, tive uma tetravó que foi uma grande estrela em Paris. O genealogista fez uma pesquisa muito grande, nada de orelhada, tudo documentado e com jornais da época. Foi assim também que descobri que sou primo da Malu Mader e do poeta Artur de Azevedo", contou ainda.

