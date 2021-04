Esta será uma história que Chris Evans e Lizzo irão recordar por muitos anos, com certeza.

A cantora, de 32 anos, revelou nas redes sociais que enviou uma mensagem ao ator, de 39, num momento em que estava alcoolizada. Nada de muito grave, dir-se-ia, tratavam-se apenas de emojis aleatórios e sem sentido. No entanto, estes não passaram despercebidos.

Na sua conta de Tik Tok, a artista mostrou uma cópia da resposta que recebeu do ator que interpreta 'Capitão América'.

"A razão por que estou zangada com esta pessoa é porque é sei que não vou casar com ele. E, honestamente, isso magoa-me", ouve-se no vídeo de Lizzo onde esta descreveu o sucedido em tom de brincadeira.

A resposta de Chris não poderia ter sido mais honesta: "Não há vergonha pelas mensagens que se envia bêbado. Sabes Deus que já fiz pior aqui, lol".

Embora não tenha especificado, a imprensa internacional nota que Chris se estaria a referir a um 'nude' (uma fotografia íntima) que o artista terá enviado por engano no ano passado.

