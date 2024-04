Fernanda Lima, conhecida apresentadora e modelo brasileira, esteve à conversa com Cristina Ferreira, momento que foi partilhado pela própria na sua conta de YouTube.

A troca de palavras aconteceu pouco antes de Cristina 'entrar no ar' no programa 'Dois às 10', falando sobre o seu percurso até chegar à televisão.

"Houve um dia que uma senhora me disse o que mais me marcou até hoje: 'Cristina, não desista nunca, porque no dia em que desistir, nós todas deixamos de acreditar'", lembra.

"Isso custa um bocadinho, porque te sentes responsável. Este espaço de comunicação que eu tenho todos os dias serve também para libertar um bocadinho as mentes", notou, recordando que ela e Manuel Luís Goucha ajudaram à mudança deste paradigma em Portugal ao falar de assuntos relacionados com sexo no programa 'Você na TV'.

