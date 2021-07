Continuam a surgir informações controversas sobre o período em que Meghan Markle viveu no Palácio de Kensington, logo após ter casado com o príncipe Harry, em maio de 2018.

No novo documentário televisivo 'Harry & William: What Went Wrong?' ['Harry e William: O que correu mal' em português], a biógrafa real Penny Junor já tinha revelado que os problemas com a duquesa de Sussex surgiram logo nos primeiros dias.

"Comecei a ouvir histórias más desde o início de que a Meghan estava a irritar as pessoas", disse Penny.

Mas eis que esta agora acrescentou: "Ela não era tão encantadora como parecia". Penny dá assim a entender que Meghan sempre procurou manter as aparências.

Por outro lado, o também biógrafo real Robert Lacey revelou que o príncipe William, irmão de Harry, sentiu que Meghan Markle tinha uma agenda desde o princípio, querendo assim levar a cabo planos que tinha feito.

Recorde-se que, atualmente, está a decorrer uma investigação independente, iniciada pelo palácio, na sequência de denúncias de bullying que foram feitas contra Meghan por parte de ex-empregados da família real.

