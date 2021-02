Este domingo, dia 7, no programa 'A Máscara' da SIC foi revelada a identidade de mais um participante - a banana - e a verdade é que este foi um momento que não deixou ninguém indiferente.

Tratava-se do ator brasileiro Bruno Cabrerizo, que quando se mostrou ao mundo deixou toda a gente incrédula e com Jorge Corrula a perguntar: "Como é que é possível?".

"Conseguiram me tirar da minha zona de conforto. Nunca cantei na minha vida e deu para perceber", notou o apresentador.

Também nas redes sociais, Cabrerizo comentou este desafio:

"Agora que todos já sabem, posso falar abertamente: Foi com enorme prazer que participei do programa A MÁSCARA em Portugal. Obrigado pelo convite e parabéns por oferecerem entretenimento de qualidade para o público português. Principalmente no momento difícil que estamos vivendo! Viva o audiovisual! Aceitei sair da minha zona de conforto e me diverti muito".

Veja o momento da revelação.

