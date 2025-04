Telmo Miranda, que tem atuado num espetáculo de tributo a Marco Paulo - 'Maravilhoso Coração' - fez um esclarecimento através de um vídeo que partilhou na sua página de Instagram, depois de ser acusado de lucrar às custas da morte do artista.

"Dia 18 de março estreou 'Maravilhoso Coração', tributo a Marco Paulo, num espetáculo produzido e protagonizado por mim", começou por dizer.

"O tributo a Marco Paulo teve a ver com algo com que eu falei com o próprio (…) e prende-se com aquilo que eu conversei com ele. São muitos anos de amizade e 10 anos de estrada com ele em que tive o privilégio de fazer um dueto com o próprio, o que fez com que eu, de alguma forma, fosse aplaudido e, se calhar, também adotado pelos milhares de fãs que assistiram aos seus concertos", realça.

"Um dia ele deu-me o aval e disse-me: 'se um dia eu deixar de cantar gostava muito que fosse na tua voz que eu continuasse a ouvir as minhas canções'. E é por este motivo que eu faço este tributo", esclarece.

"Muita coisa tem sido dita… Que há oportunismo, que estamos a ganhar muito dinheiro às custas do Marco Paulo. É uma obrigação moral - nenhum músico vive do ar, é verdade - [mas] tenho, felizmente, o aval dos seus compadres, dos seus familiares diretos", completou.

Marco Paulo, recorde-se, morreu a 24 de outubro de 2024, após uma batalha contra o cancro. Tinha 79 anos.

