Marco Costa foi forçado a parar depois de ter sofrido uma rutura total de um dos bíceps, nomeadamente o direito, tendo por isso sido operado. Ainda assim, e apesar do sucedido, o pasteleiro - que se tornou conhecido após ter entrado em reality shows da TVI - prefere ver o lado bom da vida, valorizando quem está ao seu lado.

"Estar com o braço assim está a ensinar-me a aproveitar de uma outra maneira. É difícil não poder mandar a minha filha ao ar, é difícil não poder ajudar a Carolina, mas é tão bom perceber que tenho a minha família comigo", argumenta num vídeo que poderá ver na galeria.

"Estar com a minha família dentro destas limitações é o que me faz realmente feliz. Mais do que ter é estar. Estejam realmente com os vossos, aproveitem. A vida é uma passagem", completa.

Vale notar que Marco é pai da pequena Maria Emília, fruto do seu relacionamento com Carolina Pinto.