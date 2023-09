A rainha Maxima é um verdadeiro ícone em relação ao seu estilo pessoal. A monarca não tem medo de arriscar em visuais mais ousados, mesmo ocupando um cargo que, normalmente, é associado a escolhas mais sóbrias e seguras.

Conforme destaca a Vanitatis, a argentina deixou os admiradores de 'boca aberta' com uma clutch que usou recentemente.

"Bem, esta é a carteira mais louca que vi em 20 anos a escrever no blog", notou Josine Droogendijk, que gere uma página dedicada à soberana.

O acessório foi usado por Maxima esta quarta-feira, 30 de agosto, em Roterdão, durante uma reunião a propósito do programa Recovery Close, Together for Mental Health, uma iniciativa da Orange Fund e da MIND Foundation de apoio à saúde mental.

