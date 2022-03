Nuno Markl partilhou um vídeo no mínimo divertido com os seus seguidores do Instagram. Tal como o radialista revela, trata-se de uma doença que fez durante o evento de apresentação à imprensa do novo programa da RTP1 - 'Task Master', no qual participa.

No vídeo em questão faz uma dança que se prova que dá para qualquer música.

"Isto anda perto de ser o sentido da vida. Só sei que a Ana Sofia pegou num pedaço de vídeo gravado na apresentação do Task Master à imprensa e fez o que tinha de ser feito. Obrigado, Ana Sofia. E obrigado a seu esposo David Fonseca, por me ter feito chegar esta opus", escreveu o comediante na legenda da publicação.

Veja o vídeo na galeria.

