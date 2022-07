'De cortar a respiração'. Assim é a nova fotografia de Alexandra Daddario, publicada pela própria nas redes sociais.

Com um biquíni com várias tonalidades de roxo, a atriz, que está de férias no Havai, encantou os seguidores com um cenário paradisíaco e com a sua forma física invejável.

A fotografia, amplamente elogiada na caixa de comentários, já conta com mais de um milhão de gostos.

Leia Também: Atriz Alexandra Daddario casa-se com produtor Andrew Form