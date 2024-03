Marco Costa foi o chef da casa esta segunda-feira, tendo sido filmado pela companheira, Carolina Pinto, a preparar o jantar para a família.

No entanto, no vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram e onde aparece com a filha ao colo enquanto cozinhava, o que não passou despercebido ao pasteleiro foi a sua forma física. "Estou mesmo gordo", comentou.

Mas não ficou por aqui e, entre as imagens, partilhou ainda um carinhoso vídeo da filha Maria Emília a dançar uma música dos Calema. Veja tudo na galeria.

