Sara Barradas abraça um dos seus maiores desafios profissionais, a atriz foi escolhida para dar vida à protagonista da nova grande aposta da TVI - a novela 'Quer o Destino'.

Já em gravações para a trama, que estreia na TV a 23 de março, Sara não esconde o quanto têm sido exigentes as gravações feitas até aqui.

"Hoje cheguei a casa tarde, cansada, toda suja, com restos de make-up e ervas no cabelo, a tresandar a repelente para as melgas, com marcas de fita tape na boca e bochechas, os ombros, pulsos, costas, pescoço doridos, uma dor de cabeça lancinante, mas mais uma vez muito satisfeita", desabafou a artista na noite de quarta-feira.

Por fim, esta terminou a sua publicação no Instagram com um agradecimento à equipa que a tem a ajudado a superar este desafio: "A equipa é incrível e tive ao meu lado um guerreiro a ajudar".

Recorde-se que Sara Barradas é mãe de uma menina, Lua, que completa um ano no final deste mês. A bebé é fruto do casamento com José Raposo.

