Costuma-se dizer que casamento não é apenas com o parceiro/a, mas com a família toda. Ora, se há exemplo vivo disto é o da família de Kate Middleton. Quando esta se apaixonou e começou o seu relacionamento com o príncipe William, de imediato as atenções se viraram (também) para o seu círculo próximo.

Entre essas pessoas esteve Pippa Middleton, irmã de Kate. Socialite e organizadora de festas, a personalidade, de 40 anos, não faltou a alguns dos eventos mais marcantes da realeza, como foi o caso do casamento de Kate e William, em 2011.

A sua presença foi igualmente notada em outras ocasiões ao longo dos anos, assim como os visuais que foi elegendo.

Tendo isto em conta, na presente galeria fazemos uma análise da evolução do estilo de Pippa Middleton.