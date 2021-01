Recentemente, os proprietários do espaço Lapo, em Lisboa, mostraram-se contra as novas medidas adotadas para tentar travar o agravamento da pandemia em Portugal. Depois de terem, inicialmente, recusado fechar portas, foi feito um protesto junto ao estabelecimento, sem serem cumpridas as devidas regas de segurança contra a Covid-19.

Perante tal atitude, Marcantonio Del Carlo manifestou-se na sua página de Instagram, lamentando o que aconteceu. "A ser verdade, porque vivemos um tempo de fake news, a estupidez desta gente é de facto gritante. Segundo a notícia o ajuntamento em frente ao restaurante Lapo em Lisboa, foi feito contra todas as medidas de cuidados sanitários que estão actualmente em vigor", começou por escrever.

"O que se reivindicou foi a abertura imediata do restaurante mesmo sabendo o risco que isso implica para a vida de todos. Não tenho por hábito chamar nomes nestas ou outras plataformas públicas. Nem é meu apanágio insultar quem quer que seja. Entendo que o drama de muitos é verem as suas fontes de rendimento a serem violentamente fechadas devido à pandemia que estamos a viver. Também tenho espectáculos cancelados, formações que dirijo interrompidas mas, caramba, não posso ser estúpido ao ponto de não perceber que se não confinar mato pessoas, gente de carne e osso", destacou.

Mas não ficou por aqui e acrescentou: "O que mais me impressiona é que há quem não possa abdicar de um jantar ou outro fora de casa para salvar vidas.

Por isso, desculpem, mas não percebo esta gente estúpida que ainda não percebeu que não podem exercer a sua estupidez assim sem mais nem menos".

