A mansão do casal está no mercado no valor de 23.95 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros).

Pouco tempo depois de terem revelado que estavam prestes a ser pais do terceiro filho, John Legend e Chrissy Teigen colocaram a mansão, em Beverly Hills, à venda por 23.95 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros). Uma informação que está a circular na imprensa internacional, que adianta que o casal comprou a propriedade em 2016 por 14.1 milhões de dólares (mais de 11 milhões de euros). A habitação conta com sete quartos, mas o casal quer uma casa maior nesta fase em que família se prepara para aumentar. De referir que a mãe de Teigen, Vilailuck, mora com a modelo e o cantor.