Esta quinta-feira, 16 de dezembro, foi o último programa do '5 Para a Meia Noite' que Inês Lopes Gonçalves apresentou.

A despedida foi feita entre risos, com Inês a referir: "A notícia mais marcante da semana, pelo menos para mim, é esta: o '5 Para a Meia Noite' vai fazer uma pausa e em janeiro volta, naturalmente, mas com outro apresentador".

"Não fiquem tristes, é normal. As variantes mudam, as estações do ano mudam, os ministro da Administração Interna muda, os apresentadores também têm de mudar", brincou.

Posteriormente, Inês recebeu alguns presentes, nomeadamente um pijama "igual ao de João Rendeiro" e ainda uma cartolina com dedicatórias dos membros do programa.

