Jennifer Aniston colocou de lado o passado conturbado que a afastou do pai na infância e aproveitou a pandemia de COVID-19 para restabelecer os laços familiares perdidos até aqui.

Dizem os rumores que o ator John Aniston abandonou a atriz na infância, quando esta tinha apenas 10 anos.

“A Jen perdoou o pai por tê-la abandonado”, contou uma fonte próxima da estrela da série 'Friends' em declarações ao jornal Daily Mail.

“O relacionamento deles sempre teve vários altos e baixos. Ela ficou anos sem falar com ele, mas desde o início da crise do [novo] coronavírus ela tem ligado para ele quase todos os dias e as conversas entre eles nunca são curtas”, acrescentou ainda a mesma fonte.

