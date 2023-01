Cláudio Ramos partilhou com os seguidores do Instagram os melhores momentos do seu fim de semana... E a companhia que esteve ao seu lado na viagem entre o Alentejo e Lisboa.

Como pai dedicado que é, o apresentador aproveitou a passagem por Elvas para satisfazer os pedidos da filha. Cláudio Ramos viajou na companhia de um enorme urso de peluche que vai agora fazer companhia a Leonor, de 18 anos, que estuda atualmente em Lisboa.

Veja na galeria as imagens que marcaram os dias de descanso do apresentador de 'Dois às 10'.

