Tânia Ribas de Oliveira deparou-se com um registo fotográfico em que aparece com Catarina Furtado e deixou-se contagiar pelo carinho que as une desde 2003, quando começaram a trabalhar juntas.

A apresentadora fez questão de partilhar a imagem nas redes sociais e aproveitou para recordar memórias com esta que diz ser uma das personalidades que mais admira.

"A nossa amizade foi sempre assim: repleta de ternura. Ela é a mais bonita, a mais altruísta, a mulher que se preocupa verdadeiramente com os outros e me diz 'temos tanta sorte, Taninha...' Está sempre deslumbrante nos vestidos de gala, mas sei que deixa o coração e alma nos campos de refugiados que visita, onde faz a diferença com verdade e amor. E hoje deu-me para isto, para falar da Catarina publicamente, a ela digo-lhe sempre que estamos juntas! É tão inspiradora, esta mulher", escreveu Tânia.

