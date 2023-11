"Sim, é Dia de Ação de Graças, mas primeiro é o aniversário da minha filha". Foi desta forma que Kristin Cavallari começou a publicação que fez na sua página de Instagram, onde assinalou o aniversário da pequena Saylor.

A menina completou oito anos na quinta-feira, dia 23 de novembro, e recebeu uma carinhosa mensagem pública da mamã.

"Feliz aniversário, doce Say Say. Tens a capacidade de nutrir e cuidar de todos os que amas, ao mesmo tempo que cuidas dos teus (especialmente com os teus irmãos mais velhos). És a minha miúda preferida. Sou a mais sortuda por ser tua mãe. Amo-te", escreveu Kristin Cavallari.

De recordar que assim como Saylor, Kristin Cavallari divide os filhos Camden, de 11 anos, e Jaxon, de nove, com o ex-marido Jay Cutler.