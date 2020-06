"A imagem é de ontem. Escolhi-a porque é claramente a imagem de uma criança feliz a fazer felizes outras tantas pessoas", começou por declarar Cláudio Ramos, na legenda da fotografia que escolheu para assinalar o Dia da Criança.

"Quando era criança sonhava muitas vezes fazer o que fiz ontem à noite, o que faço na vida. Entreter pessoas com esta magia incomparável que é fazer boa televisão para quem gosta dela", continuou, referindo-se ao facto de estar a concretizar um sonho antigo no papel de apresentador do programa 'Big Brother'.

"Eu sou um miúdo grande a caminho dos 50 anos mas aprendi ainda em criança que as dores do crescimento vão aparecer sempre e a qualquer altura temos de as ‘fintar’ lembrando de forma constante a criança que muitos vamos perdendo na confusão que se transforma a realidade de um adulto", pode ainda ler-se na publicação, que terminou com o declarar de uma certeza nos dias de hoje para Cláudio Ramos: a felicidade.

"A televisão é, para muitos, o tal lugar mágico numa mistura de terra de sonhos com realidade que nos transporta constantemente para um mundo encantado. Quando é bem feita sinto que estou no melhor lugar do mundo. Todas as crianças deveriam ter direito a estar no melhor lugar do mundo e a rir. E os adultos também. Rir muito como rimos como somos crianças e não sabemos que mais à frente iremos sentir dores de crescimento! Eu, a caminho dos 50, sou uma criança feliz, no melhor lugar do mundo. Obrigado! .Bom dia a todos, boa semana e feliz dia da criança", completou.

