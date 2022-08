No início do mês de agosto, Laura Gomes, filha de Nuno Gomes, completou 23 anos de vida. À época, o antigo jogador de futebol não resistiu em partilhar uma fotografia com a filha na sua conta de Instagram, surpreendendo desta forma os fãs com a beleza da mesma.

Na sua página de Instagram, Laura assume-se como criadora de conteúdos digitais, revelando-se assim influencer.

Na galeria poderá ver imagens partilhada pela jovem que testemunham o seu estilo.

Leia Também: "Em 54 anos de vida, a minha mãe nunca tinha vindo a um resort!"