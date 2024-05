50 Cent leva para casa a distinção de anfitrião do ano.

Conforme noticia o Page Six, o rapper almoçou recentemente no restaurante Si Si, em Nova Iorque, no Memorial Day, celebrando no dia 27 de maio.

Nesta ocasião, o rapper terá oferecido champanhe a todos presentes no local, gastando milhares de euros.

A publicação destaca que o artista estava "muito bem disposto" e rodeado de "mulheres".

O champanhe oferecido foi Le Chemin du Roi, marca pelo próprio rapper criada.

