O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou este sábado, dia 14, estado de emergência no país. Uma medida que, à semelhança do que foi aplicado por outras nações, prima por fazer frente à propagação do novo coronavírus. No entanto, nem todos os cidadãos encararam o nível de risco com preocupação...

O rapper 50 Cent parece levar a vida com máxima descontração. De acordo com o TMZ, esteve no clube de strip Starlet's Gentlemen, em Nova Iorque - uma das cidades norte-americanas mais afectadas pelo surto.

A mesma publicação frisa ainda que o artista se encontrava sem máscara facial ou luvas de proteção.

