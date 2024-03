Manuel Luís Goucha regressou à casa que o viu nascer na televisão! O apresentador foi um dos anfitriões da segunda semifinal do Festival da Canção, que aconteceu este sábado, 2 de março.

Antes da gala começar, o comunicador fez uma partilha na sua página de Instagram, na qual refletiu sobre a sua passagem pela RTP e a ligação que sempre teve com o concurso.

"Sou de um tempo em que o Festival RTP da Canção era o evento televisivo do ano. Fazia parar o país, as pessoas reuniam-se em casa de amigos ou nos cafés e faziam-se apostas naquela que queríamos que fosse a canção vencedora. A RTP era A Televisão", sublinha.

"Seria natural, uma vez no ofício, que acalentasse o sonho de apresentar uma edição que fosse do festival. E tal aconteceu em 1999, num outro tempo , já existiam as estações privadas e com elas todas as alternativas de programação, a convite da então diretora de programas Maria Elisa Domingues, tendo feito par com a Alexandra Lencastre", recorda.

"Passaram 25 anos e hoje regresso à RTP para celebrar também os 60 anos do Festival. Volto a estar com a Sónia, com quem na altura apresentava o 'Praça da Alegria'. E será uma noite feliz", diz, por fim.

Veja na galeria as fotografias de Manuel Luís Goucha no 'Festival da Canção'.