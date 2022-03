Zendaya brilhou (literalmente) na passadeira vermelha dos Óscares, na madrugada desta segunda-feira em Los Angeles, com um visual que, apesar de arrojado, deixou em destaque o lado mais sofisticado da atriz.

Ao contrário da maioria das mulheres, que apostam em vestidos longos para a gala, a atriz quis dar o ar de sua graça com um combinado. Foi com uma camisa branca crop top e uma saia com cauda, repleta de lantejoulas, que Zendaya conquistou todos os holofotes.

Este look, como poderá ver na galeria, foi inspirado no visual que Sharon Stone levou aos Óscares na edição de 1998.

É caso para perguntar: Quem usou melhor?

Leia Também: Óscares 2022. Os 10 melhores looks que desfilaram na red carpet