De regresso ao ativo, depois de ter superado a Covid-19, a princesa Victoria da Suécia tem estado dedicada em retomar os compromissos oficiais com recurso às novas tecnologias.

Recentemente, partilhou nas redes sociais momentos de um encontro com o ministro das Relações Externas e as imagens deram nas vistas pelo visual que escolheu para a ocasião.

Victoria aparece com um look executivo verde escuro, da marca Tiger of Sweeden, como repara a revista Hola, que mereceu comparações com o estilo de Kate Middleton.