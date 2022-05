Esta quarta-feira, 4 de maio, Kate Middleton presidiu à cerimónia Queen Elizabeth II Award for Design, que aconteceu no Museu do Design, em Londres, e voltou a dar provas da sua elegância com o look escolhido.

A duquesa de Cambridge elegeu um deslumbrante vestido midi verde da designer Edeline Lee, que evidenciou a sua silhueta e a deixou na faceta mais sofisticada.

O modelito - um clássico que se destaca por fugir aos neutros - está disponível no site da estilista pelo valor de 800 libras (947,20 euros).

Veja as imagens na galeria.

