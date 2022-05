Está aberta a clássica 'temporada de casamentos' e, na dúvida sobre o que vestir, nada melhor do que uma boa dose de inspiração.

A propósito do 39.º aniversário de Maria Cerqueira Gomes, celebrado este sábado, reunimos alguns looks da apresentadora que se têm destacado no pequeno ecrã e que são perfeitos para cerimónias e eventos.

O romantismo e a feminilidade marcam o estilo da portuense. Veja na galeria.

