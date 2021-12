Sofia Ribeiro está cada vez mais apaixonada por visuais coloridos e as suas redes sociais falam por si.

Depois de termos destacado alguns visuais em tons vibrantes da atriz, eis que a artista voltou a dar nas vistas, desta vez com um fato acetinado em verde esmeralda.

Sofia Ribeiro conjugou as peças com uns sapatos lilás e um top básico branco - uma combinação perfeita para as festividades de Natal.

O que achou do look?

