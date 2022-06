O bom gosto de Sara Salgado já vai além fronteiras. A atriz foi notícia no website da revista Hola! devido ao visual que escolheu para assistir ao desfile da Max Mara, que aconteceu no passado dia 28 de junho, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Sara Salgado deslumbrou com um vestido criado pela The IQ Collection. Trata-se de uma peça midi, em tons de verde e bege, cujo destaque vai para as mangas em forma de balão e costas à mostra.

A carteira era da Uterqüe.

