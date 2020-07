Cristina Ferreira começou a semana com mais uma reunião para alinhavar os seus novos projetos na TVI, estação para a qual acabou de se mudar. E para começar uma semana de trabalho, nada melhor do que um look arrasador.

A apresentadora combinou um body preto assimétrico da marca Lovebeachhouse, umas calças em tons de cinzento da marca Frankie, um colar Swarovski e umas sandálias que deixaram as suas seguidoras rendidas.

E as notícias são animadoras para aquelas que ficaram a desejar ter as sandálias de que falamos, estas fazem parte da coleção de verão da marca da apresentadora e estão neste momento à venda no seu site oficial por metade do preço (39,95€).

Veja na galeria o look completo.

