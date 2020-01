Rainha Letizia está diariamente no centro das atenções pelas escolhas das indumentárias para os eventos oficiais nos quais marca presença a solo ou na companhia do marido, rei Felipe VI. Esta terça-feira esteve no palácio da Zarzuela, em Madrid, para uma receção à seleção masculina de andebol e, apesar de se ter mostrado mais discreta, não deixou de dar nas vistas.

Fã de cores fortes, a monarca optou desta vez por um vestido midi preto às bolinhas, da assinatura de Carolina Herrera, que completou com umas botas de cano alto pretas.

Sem acessórios e de cabelo solto, Letizia mostrou-se deslumbrante na sua simplicidade. Veja na galeria.

