Cristina Ferreira tem vindo a apostar em visuais mais elegantes para apresentar as galas de domingo da atual edição do 'Big Brother Famosos'. Aquele que aqui destacamos é um exemplo disto.

Ontem, 16 de janeiro, a anfitriã do reality show da TVI voltou a deslumbrar todos os presentes com o look que escolheu para a ocasião.

Trata-se de um elegante vestido em tons de verde menta, uma das grandes tendências da estação.

