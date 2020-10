Três meses após subir ao altar, a princesa Beatrice desfrutou de uma saída à noite em Londres e não escapou às lentes dos fotógrafos.

No serão desta quinta-feira, dia 8, foi vista à saída do The Connaught Hotel, com um visual totalmente preto, do qual se destacava o vestido curto de veludo com alguns bordados a azul.

A peça é da marca francesa Maje e não é uma estreia na pele de Beatrice. A primeira vez que foi vista com o vestido foi em março do ano passado.

Clique na galeria e inspire-se nesta combinação perfeita para uma noite de outono.

