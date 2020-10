Esta quinta-feira, dia 8, foi mais um dia de compromissos oficiais para a rainha Letizia que não requeriam atenção especial à indumentária. Ainda assim, a monarca deu o seu melhor e apresentou-se na faceta mais poderosa e elegante numa reunião no Patronato da Residência de Estudantes, em Madrid.

Falamos de um conjunto monocromático vermelho fatal, de calças, blazer e camisa, da assinatura de Roberto Torrreta, conjugados com stilettos e clutch na mesma cor.

Este vistoso look não é, contudo, uma estreia. A monarca usou-o pela primeira vez em março de 2018 e a imprensa espanhola afirma inclusive que o look marcou um antes e depois no estilo de Letizia.

Veja em detalhe nas imagens da galeria.

Leia Também: Rainha Letizia recicla saia assimétrica em look 'intemporal'