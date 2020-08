Desde que se estreou no grande ecrã com a participação em 'O Advogado do Diabo', em 1997, que o mundo nunca mais tirou os olhos de si. Considerada uma das musas de Hollywood, Charlize Theron já deu cartas em inúmeras produções cinematográficas que a fizeram conquistar o título de uma das personalidades mais incontornáveis da sua geração.

E também fora dos ecrãs se tornou inesquecível. Quando o assunto é passadeira vermelha, a estrela de cinema sabe como dominar com o seu estilo poderoso e de máxima elegância.

Hoje, dia 7, completa 45 anos e nesta data especial passamos em revista ocasiões em que surgiu deslumbrante.

