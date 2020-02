É dia de festa para Kelly Bailey. A jovem atriz, que se estreou nas novelas da TVI, completa esta quarta-feira, 19 de fevereiro, 22 anos de vida.

Apesar de jovem, a verdade é que Kelly conta já com uma vida repleta de grandes feitos e emoções. Com várias participações em novelas e um vida amorosa bastante mediática, ou não namorasse ela atualmente com Lourenço Ortigão, são muitas as ocasiões em que a vemos desfilar na passadeira vermelha dos maiores eventos públicos do país. Ocasiões em que se mostra sempre elegante e cheia de estilo.

Já o estilo mais descontraído, fica reservado para festivais de verão, férias e passeios com amigos ou com o namorado.

Para que relembre o estilo eclético da carismática Kelly Bailey, reunimos uma galeria com os seus 22 looks mais inspiradores. Ora veja!

