Carolina Patrocínio quis provar aos seus fãs que não usa apenas calças à boca de sino, ou vestidos ou calções. Pronta a dar provas de que consegue ser eclética nas suas escolhas, a apresentadora decidiu inovar na escolha do look para a mais recente edição do programa 'What's UP TV', da SIC Mulher.

"Só para não dizerem que só uso calças flares", começou por escrever Patrocínio ao mostrar a sua escolha: umas calças de ganga de tom azul claro, de cintura subida e com um cinto largo a combinar.

O visual ficou completo com uma camisa estampada e umas sandálias prateadas.

Depois de mostrar o look, a apresentadora quis saber a opinião dos fãs: "Vou levar desanda de estar de jeans na televisão?"

"Vais, óbvio" ou "Não, a SIC é moderna", qual das duas opções escolheria? Para conseguir responder à questão, espreite o vídeo na galeria para ver o look completo.

