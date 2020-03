Cristina Ferreira voltou aos diretos d'O Programa da Cristina' na passada semana, após sete dias de quarentena, e com o seu regresso voltaram a estar em destaque os looks diários.

E parece que a apresentadora está rendida a um tipo de conjugação que combina jeans justas, stilettos e casacos.

Desde que regressou, já elegeu este tipo de visual em três dias. Confira-os na galeria e diga-nos qual das combinações é a sua favorita.

