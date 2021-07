Kate Middleton é uma inspiração em termos de estilo para mulheres de todo o mundo... incluindo Maria Botelho Moniz.

Esta quinta-feira, 15 de julho, a apresentadora do 'Dois às 10' surgiu com um visual muito elegante, nomeadamente um vestido midi verde-azulado conjugado com umas sandálias em tons de dourado.

"Em Kate Middleton não vá haver por aí um reino a precisar de mim", escreveu a comunicadora na legenda da publicação.

A título de curiosidade, sabia que uma das cores de eleição da duquesa de Cambridge é precisamente o verde?

