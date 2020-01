Neymar marcou presença no desfile da Balmain, que decorreu esta sexta-feira na Semana da Moda de Paris, e 'deu tudo' no seu look.

Um blazer espelhado foi a estrela do visual do jogador e não passou despercebido nas redes sociais quando deu a conhecer a escolha.

Confira todos os detalhes do look na galeria.

Leia Também: Detalhe irreverente. Brooklyn Beckham surge de unhas pintadas de vermelho