A rainha Letizia esteve esta terça-feira, 8 de junho, na inauguração da exposição 'Emilia Pardo Bazán', na Biblioteca Nacional de Espanha, em Madrid, e deu provas da sua elegância com um look intemporal.

A mulher do rei Felipe VI recuperou um vestido branco básico, que evidenciou a sua silhueta. Trata-se de um modelo clássico, da assinatura de Pedro del Hierro, que estreou em 2019 e que continua a ser um 'must have' no seu armário.

No que toca a acessórios, Letizia elegeu sapatos e clutch a combinar em padrão cobra. Veja o visual em detalhe na galeria.

