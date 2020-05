Esta terça-feira, dia 27, a rainha Máxima da Holanda marcou presença em mais um compromisso oficial relacionado com a pandemia da Covid-19, desta vez com uma visita ao hospital OLVG, em Amesterdão, no âmbito dos cuidados de saúde por via digital.

Para a ocasião fez-se notar com uma peça que revela a sua atenção pelas tendências atuais: Trata-se de um vestido midi, de cor camel, com as mangas abalonadas.

E, além de dar provas do seu bom gosto, a monarca mostrou também ser uma fã de fast fashion. O vestido, segundo a revista Hello, é da marca H&M e está disponível por cerca de 44 euros.

